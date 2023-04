Kimono vive dentro una "Tempesta": ecco il suo nuovo singolo

"Scrivere il testo di Tempesta è stato terapeutico in un momento difficile della mia vita; spero che possa essere d’aiuto per chi si sente nella tempesta, perso nel caos, nei pensieri". È quanto dice la civitanovese Sofia Tornambene (in arte Kimono), vincitrice della 13ª edizione di X Factor, tornata ora sulle scene musicali con il suo nuovo singolo "Tempesta", brano, suonato e prodotto da lei stessa e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani. Il pezzo è stato scritto in seguito al suo trasferimento a Milano, periodo di forte cambiamento e di crescita sia dal punto di vista personale che musicale. "È il mio brano più personale – aggiunge – in cui mi sono messa a nudo, in cui condivido una parte di me con gli altri". La giovane dice che non c’è all’orizzonte l’uscita di un album. "Al momento non è previsto, tuttavia in pentola ci sono altre canzoni". L’uscita di un nuovo disco è preceduta da giorni frenetici di lavoro e magari dalla tensione. "L’uscita della canzone – spiega – è stata preceduta da un intenso lavoro a seguire i social, a fare video, a creare contenuti avvalendomi di un team prezioso. Poi non vedo l’ora di condividere il brano con i miei fan, era da tempo che non pubblicavo qualcosa preferendo fermarmi e lavorare su di me". Nel 2020 la giovanissima Sofia Tornambene ha lasciato Civitanova per trasferirsi a Milano. "Ho seguito la mia passione e ringrazio i genitori che hanno creduto in me, condiviso i miei sogni. Non posso fare altro se non la musica e desidero dedicarle tutta me stessa. Ho sottoscritto un contratto dopo la vittoria a X Factor e così mi sono trasferita per maturare nuove esperienze, per conoscere altri artisti, per fare session, insomma per crescere e sono stata fortunata perché ho trovato tante persone che mi hanno sostenuta". Ma non sono mancati i problemi. "Certo, c’erano l’affitto e le bollette da pagare, le spese da sostenere. Avevo in calendario diversi live quando è scoppiata la pandemia e tutti ci siamo chiusi in casa, io sono rimasta a Milano e non potevo tornare in famiglia". Nel 2019 il nome di Kimono è salito alla ribalta di X Factor, quella popolarità può essere stata un aiuto o un problema per cercare di essere all’altezza delle aspettative. "All’inizio – ricorda – è stato stranissimo perché durante il programma non si avevano contatti con l’esterno, una volta uscita a Civitanova mi fermavano in strada, mi chiedevano una foto, è stato bello trovare gente che si fosse affezionata alla mia musica. Poi è uscito il mio ep Dance Mania e la gente c’è rimasta male perché avevo abbracciato un altro genere pensando che tale scelta fosse stata imposta dalla casa discografica. La verità è che ho solo bisogno di conoscere me stessa, di sperimentare, di crescere, di confrontarmi, di provare". Il nome Kimono è legato alla passione per il karate. "Lo pratico ancora, anzi da quest’anno anche a livello agonistico. È una disciplina fondamentale perché insegna il rispetto per il lavoro, la dedizione, la costanza, la determinazione". Tornambene ha trovato la sua dimensione a Milano, ma oltre alla famiglia le manca qualcosa di Civitanova. "Il mare, quanto mi manca".

Lorenzo Monachesi