’King & Queen Beach volley’ festeggia le nozze d’argento

In anticipo di qualche giorno, quest’anno il King & Queen Beach volley tour si terrà il 6 e 7 agosto. Non più, come solitamente accade, a ridosso di Ferragosto – cioè il 10 e l’11 del mese –, ma quattro giorni prima, per non accavallarsi con le tappe del Campionato Italiano. Sarà, come la definiscono gli organizzatori, "un’edizione da nozze d’argento", dato che il noto torneo di beach volley, nato nel 2000 su idea di Fulvio Taffoni, spegnerà 25 candeline: sulla sabbia del lungomare centro, ecco dunque 14 atleti di entrambi i sessi darsi battaglia sotto il sole cocente per "strappare" la corona di Re e Regina della spiaggia a Sarà Franzoni e Tobia Marchetto, vincitori della passata edizione. "Come al solito – aggiungono gli organizzatori –, saranno due giorni di sport e divertimento per i beachers in campo e per il numeroso pubblico di Civitanova Marche, comune che si conferma eccellenza italiana nel beach volley". La tappa civitanovese sarà anticipata da quella di Marina di Modica di Ragusa, in programma dal 2 al 4 agosto, e nel contempo, a Cordenons (in provincia di Pordenone), il King 6 Queen Beach volley tour sarà in scena dal 9 all’11 dello stesse mese. Nel medesimo periodo si svolgerà l’Olimpiade a Parigi e dal 12 al 18 agosto si disputeranno gli Europei, in Olanda.

"Dopo il grande successo – proseguono – della presentazione della manifestazione sportiva alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, avvenuta lo scorso 4 febbraio, viene confermato e rimarcato che lo sport e quindi il King & Queen Beach volley tour è un ottimo veicolo per la promozione del turismo grazie ad una importante copertura mediatica con Sky Sport, OAsport, i quotidiani nazionali e locali e le testate giornalistiche online. Un connubio consolidato negli anni perché alla Bit di Milano il comune di Civitanova era rappresentato, nello stand delle Marche, proprio dal King & Queen beach volley tour".