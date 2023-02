King & Queen of the Beach, modifiche alle date: l’edizione sarà anticipata

Primi vagiti per la prossima edizione del King & Queen of the Beach, la popolare kermesse di beach volley. La prossima edizione sarà la 24ª della serie. Confermatissime la sede dell’evento (la spiaggia civitanovese) e le coordinate temporali (la prima metà di agosto). Il promoter Fulvio Taffoni, che nei giorni scorsi ha avuto un primo contatto con i suoi collaboratori per condividere con loro gli indirizzi del King 2023, sarà probabilmente costretto a rinunciare stavolta alle date fatidiche del 10-11 agosto, non proponibili nel caso (probabile) che esse entrino in conflitto con quelle di una tappa del campionato italiano. L’intenzione del patron, qualora si dovesse registrare la temuta sovrapposizione, è di anticipare il programma di qualche giorno, incuneandolo nella prima decade di agosto. La decisione finale verrà presa più in là, insieme agli altri dettagli della competizione, una volta discusso il "pacchetto" col sindaco Fabrizio Ciarapica e con l’amministrazione comunale. Si tornerà finalmente a un’edizione "piena", sul campo da gioco e negli spazi riservati alle iniziative collaterali e al pubblico, dopo il triennio condizionato dalle restrizioni indotte dalla pandemia. Verranno calibrati due tabelloni speculari da 8 beacher: uno per il torneo maschile e l’altro per quello femminile. Gli atleti si batteranno per detronizzare i campioni dell’estate scorsa Matteo Ingrosso e Sofia Arcaini. Per veicolare sempre meglio la promozione turistica del nostro territorio, Taffoni si augura che sia questo l’anno giusto per titolare "Spiaggia delle Corone" il tratto di arenile che ormai da anni ospita il King, tra "Il Veneziano" e "Attilio" sul lungomare nord.

Mario Pacetti