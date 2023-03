Kings of Convenience in concerto

Porto Recanati cala un altro asso per la stagione estiva. Dopo Piero Pelù, ora arriva la notizia che anche i Kings of Convenience, il duo norvegese indie-folk conosciuto a livello mondiale, suoneranno in città. Il concerto è previsto il 15 giugno all’arena Gigli. Questa sarà l’unica tappa prevista nelle Marche, organizzata da Alhena Entertainment. Insomma, i Kings of Convenience tornano sul palcoscenico dopo il successo delle cinque date nei teatri per la presentazione del loro ultimo album ’Peace or love’ e l’immensa accoglienza riservata al loro tour estivo del 2022, in alcune delle location più suggestive della penisola. I due musicisti norvegesi, Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe, prenderanno la palla al balzo per suonare le loro vecchie hit e pure alcuni brani di ’Peace or Love’, l’ultimo album uscito nel 2021 sulla vita e sull’amore con la bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che da sempre li contraddistinguono. I biglietti su Ticketone, Vivaticket e Ciaotickets. Ii prezzi: 1° e 2° settore 46 euro, 3° settore 34,50 euro, 4° settore 28,75 euro, gradinata 23 euro, disabili 46 euro.