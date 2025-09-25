Koinè riparte fuori dal centro. Nuova avventura in via Carradori

Condivisione a suon di calici e novità da gustare. Koinè Vineria riapre le porte in via Carradori 80, a tre anni dalla chiusura in centro storico. Da domani il nuovo locale sarà operativo dal venerdì al lunedì, dalle 18. "Si riparte da dove ci eravamo lasciati, in una nuova location ma con la stessa voglia di accogliervi e stare bene insieme, con un’ampia selezione di vini buoni e cibi genuini", si legge sulla pagina Facebook dell’attività.

Emanuele Tartuferi, titolare di Koinè con la moglie Marta, spiega: "Siamo stati chiusi dal giugno 2022. In quel caso non avevamo più a disposizione lo spazio per i tavolini da mettere fuori dal locale, a causa della riapertura dei locali dell’ex Upim. Abbiamo deciso di non riaprire subito, portando avanti altre esperienze: Marta ha fatto un’esperienza in cucina e io dei corsi di approccio al vino, con la pubblicazione di un libro. Adesso è arrivato il momento giusto per riaprire".

Nuova la posizione del locale, non più tra le mura del centro. "L’atmosfera di via Carradori ci è sempre piaciuta molto – spiega Tartufelli –, abitiamo lì vicino e la conosciamo bene. La scelta deriva dall’affetto che proviamo per la zona e dal fatto che ci piaceva molto anche il locale che poi abbiamo preso".

Seconda novità è la presenza di una piccola cucina, che permetterà di inserire un paio di piatti in più rispetto alla proposta culinaria precedente. Continua il titolare: "La proposta rimarrà simile, con l’aggiunta di un paio di piatti nuovi, introdotti grazie alla presenza di una piccola cucina. Il menù sarà composto da materie prime di agricoltori e aziende che stimiamo particolarmente".

Al centro la medesima idea di comunità e condivisione che animava la vineria negli anni precedenti, riproposta come luogo d’incontro e conoscenza, oltre che del buon vino. "L’idea alla base di Koinè è ancora quella di comunità, accanto al concetto del viaggio e della conoscenza di luoghi che non siano solo quelli della regione Marche. Tantissimi sono i vini marchigiani che abbiamo in carta, ma altrettanti sono quelli provenienti da altre zone d’Italia e da ancora fuori. Stiamo ricevendo tanto calore e ci fa molto piacere – conclude Tartuferi –. Siamo felicissimi di riaccogliere chi prima era cliente ed è poi diventato amico".

Martina Di Marco