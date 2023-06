"Kursaal coperto da tendoni: schiaffo ai portorecanatesi"

"Il Kursaal è ora interamente coperto da tendoni e panchine, per via di una manifestazione sportiva in piazza Brancondi. E’ uno schiaffo per i portorecanatesi". Questa la polemica del coordinamento locale della Lega in merito all’ex cineteatro di Porto Recanati. "Eravamo pronti a qualsiasi tipologia di cambiamento, ma a uno scempio di questa portata proprio no – scrive in una nota la Lega –. Da sempre sosteniamo che Porto Recanati è una città turistica ed è doveroso incentivare gli eventi per far sì che la città ospiti più visitatori possibili. Ma che il tutto venga eseguito nel rispetto e decoro dei luoghi comuni e del patrimonio cittadino, accompagnato anche da un pizzico di buon gusto. Sono due giorni che in occasione di un evento sportivo ospitato dall’amministrazione comunale in piazza Brancondi il cineteatro Kursaal, patrimonio storico dei portorecanatesi e luogo identificativo della città, è completamente in balia di tendoni e panche date in uso a un privato per attività gastronomiche". Sempre la Lega aggiunge: "Dal lato di largo Porto Giulio, la struttura è completamente coperta da un enorme palco che deturpa l’intero edificio. Ci chiediamo se la Sovrintendenza sia al corrente di quanto sta accadendo e se il sindaco, prima di autorizzare una cosa del genere, si sia posto la domanda su come il suo amato cineteatro sarebbe stato presentato ai visitatori del momento. Cosa di non poco conto, inoltre, riguarda il danno economico causato alle tante attività della città tra ristoranti e bar dal mega tendone del momento che in pochi giorni fa cassa e fugge mentre gli altri stanno a guardare. Non bastava la chiusura anticipata del corso principale il sabato e la domenica, coperta dalla parvenza di sicurezza cittadina".