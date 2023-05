"Kursaal, lavori costosi e inadeguati"

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie di dichiarazioni della consigliera Rosalba Ubaldi che ci hanno lasciato abbastanza interdetti. L’ex vicesindaco sembra avere oggi una soluzione per ogni problema di questa città". Così il sindaco Andrea Michelini risponde alle ultime polemiche dell’opposizione sull’ex cinema Kursaal. Il primo cittadino portorecanatese ricorda che la Ubaldi, quando era in amministrazione, voleva vendere "il Kursaal, un bene pubblico storico vincolato dalla soprintendenza, ma non lo ha fatto, perché la popolazione le si è rivoltata contro – dice Michelini –. A quel punto ha cambiato i suoi piani; avrebbe fatto restaurare il cinema e lo avrebbe fatto aprire poco prima delle elezioni, ma non lo ha fatto. Della ristrutturazione, Ubaldi si è occupata direttamente, spendendo somme importanti. Lavori tanto costosi quanto inadeguati, che hanno lasciato in eredità alla nuova amministrazione una struttura pressoché fatiscente. Costati oltre 750mila euro, hanno prodotto i risultati visibili nelle foto allegate. Un po’ come per tutte le opere pubbliche in cui Ubaldi, alla guida dei lavori pubblici, ha messo mano. Non stiamo qui a descrivere ancora una volta cosa è stato combinato all’interno del nostro cine-teatro con la Ubaldi".