La 14enne conferma le accuse: "Mi ha drogata e violentata"

Ha confermato le accuse la 14enne dell’anconetano, che ha denunciato e fatto arrestare per violenza sessuale un marocchino 25enne. L’episodio sarebbe avvenuto il 7 agosto, alla pista ciclabile del Castellaro.

Ieri in tribunale, nell’incidente probatorio con l’assistenza di uno psicologo, davanti al giudice Giovanni Manzoni e al pm Rosanna Buccini la ragazzina ha ripetuto cosa sarebbe successo quella notte. Dopo aver passato la serata in un locale con un’amica 16enne, avrebbe incontrato il marocchino. Il ragazzo prima le avrebbe offerto della cocaina e una bevuta, poi avrebbe abusato di lei. Anche l’amica è stata sentita e ha confermato la ricostruzione della 14enne. In sostanza, le minorenni hanno ribadito quanto dichiarato ai carabinieri, fornendo solo qualche particolare in più rispetto a quanto già emerso. Poche ore dopo la loro denuncia, era stato fermato e identificato dai carabinieri il presunto responsabile della violenza, un marocchino di 25 noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, senza fissa dimora. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e dalla cessione di droga. Il difensore, l’avvocato Domenico Biasco, ha messo in luce alcune incongruenze nella versione delle ragazzine, in attesa degli esami del Dna e dell’analisi dei cellulari. Il marocchino, che è in carcere, si dichiara del tutto innocente.

Chiara Marinelli