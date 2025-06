La 14enne Sabrina Enescu al Trofeo Coni. In gara alle finali nazionali di tiro con la pistola

Sarà la 14enne recanatese Sabrina Enescu, già campionessa regionale di categoria lo scorso anno, a rappresentare le Marche alla prossima edizione del Trofeo Coni in programma a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, a settembre. Sabrina, che si è già qualificata anche per la finale nazionale dei campionati italiani, si esibirà nella specialità pistola a 10 metri nella classe di età dei 14 anni. Sarà un settembre ricco di impegni per la sportivissima famiglia Enescu, visto che anche la mamma Cristina si è qualificata per la finale ma nella specialità della pistola libera a 50 metri. Il Trofeo Coni è un programma promozionale rivolto ai giovanissimi praticanti di discipline sportive olimpiche.