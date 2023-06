La 73enne Bizzotto: "Mi sono sentita attaccata all’ospedale, chiedo pazienza"

"Dodici ore di attesa al pronto soccorso, prima di essere ricoverata. Mi sono sentita abbandonata". La tolentinate 73enne Rosa Bizzotto racconta la propria esperienza all’ospedale di Macerata, vissuta i primi di giugno (è stata dimessa da pochi giorni). "Voglio segnalare quanto accaduto non solo per me – spiega –, ma anche per evitare che questi episodi si ripetano. Mi sono recata al pronto soccorso perché non mi sentivo bene; ho una malattia ai polmoni (enfisema polmonare). Dopo diverse ore di attesa sul lettino, senza mangiare né bere, in cui nessuno mi ha chiesto come stessi, ho bussato alla porta di una dottoressa perché avevo bisogno di ossigeno; mi ha risposto male, mi sono sentita attaccata, non compresa. Sono intervenuti anche dei poliziotti presenti per mettere pace. Non ho avuto modo di spiegarmi, di farmi capire. Anche perché io già sette anni fa avevo avuto una brutta esperienza; per la malattia ero stata ricoverata in rianimazione e questa volta avevo paura potesse succedere di nuovo. Sette anni fa ce l’ho fatta per miracolo. Chiedo solo a sanitari, dottori e infermieri di avere un po’ più di pazienza ed empatia verso i pazienti. Per la tranquillità di tutti. Anche noi abbiamo i nostri diritti. Alcuni operatori dovrebbero mettersi nei nostri panni".