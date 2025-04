La aiuta a comprare una macchina: truffata

Si era dato da fare per aiutare una donna, conosciuta online, a comprare una macchina. Ma era tutta una truffa. I carabinieri della stazione di Loro Piceno hanno denunciato un operaio di 56 anni, residente a Tolentino, per truffa. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia presentata da una donna di 60 anni, residente in un comune dell’entroterra maceratese, che ai carabinieri ha raccontato di essere stata raggirata da un individuo conosciuto sui social network. L’uomo, utilizzando un falso profilo, si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine, instaurando un rapporto di fiducia con la vittima. Approfittando della situazione, e sapendo che la donna era alla ricerca di un’automobile usata, l’uomo si è offerto di aiutarla nella ricerca. Poco dopo, ha detto alla donna di aver trovato un’ottima occasione a Macerata: una Fiat Punto a metano. Fingendo di aver anticipato la somma necessaria per bloccare l’acquisto, si è presentato a casa della vittima per farsi restituire la presunta caparra di 500 euro. Quando la donna ha chiesto maggiori dettagli sulla compravendita e il contatto del venditore, l’uomo si è rapidamente allontanato con una scusa, sostenendo di dover iniziare subito un turno di servizio. L’auto in questione, però, era inesistente. Così la vittima ha sporto denuncia. Grazie alle indagini, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del truffatore, analizzando l’utenza telefonica utilizzata nelle comunicazioni e incrociando i dati con altri elementi riconducibili all’uomo, che alla fine è stato denunciato.

c. m.