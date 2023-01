La auto d’epoca sfilano sotto le stelle

La 16esima "240 minuti sotto le stelle" primo evento agonistico dei Caem-Circolo automotoveicoli d’epoca marchigiano "Lodovico Scarfiotti", si svolgerà a Cingoli e nel territorio oggi, con la partecipazione di equipaggi provenienti dal Centro Italia e impegnati nella prima prova del campionato formula crono Asi. Il raduno delle auto e le operazioni preliminari si svolgeranno lungo i viali Valentini dalle 14.30 alle 16.15. Dopo il benvenuto delle autorità, alle 17.01 è in programma la partenza del primo equipaggio impegnato in notturna. Sul tracciato, otto sezioni di prove per 51 tratti situati, dopo quelli nei pressi del via, tra l’Abbazia di S. Urbano, la zona industriale di Mummuiola, la contrada Schito con diversione a San Severino nella zona industriale Taccoli, ancora a Schito, prima dell’arrivo al ristorante "Villa del Cerro" in località Lioni di Cingoli, per le premiazioni.

Gianfilippo Centanni