La ballerina Prina: "Ho visto Casa Cecchetti e mi sono commossa"

"Incontro con la danza" (Gremese Editore) è il titolo dell’ultimo libro pubblicato dalla nota ballerina milanese della Scala Anna Maria Prina – scritto con la collaborazione di Francesco Borelli –, come ci aveva annunciato la stessa autrice a fine gennaio, quando ha tenuto a Civitanova – dove è venuta già tre volte – una master class al Teatro Annibal Caro, organizzata da Giosy Sampaolo. E’ il "ritratto" di una vita straordinaria, interamente dedicata alla danza. "Sono entrata alla Scala a 9 anni, mi sono diplomata a 17 e subito sono stata inserita nel Corpo di ballo", dice l’autrice. "Grazie agli scambi della Scala negli anni Sessanta in 4 siamo state inviate a Mosca e San Pietroburgo per perfezionarci alla Scuola russa, che allora stava attraversando un periodo d’oro. Ho imparato il russo, ho avuto la fortuna di conoscere la grande Galina Ulanova, che ha sviluppato il metodo di Enrico Cecchetti di Civitanova. Anche la mia maestra, Esmée Bulnes di origini inglesi, ha studiato con Cecchetti. La prima volta che ho visto la Casa Cecchetti a Civitanova Alta, in via del Sole, mi sono commossa". "Quanto a me ho danzato anche con Rudolf Nureyev, di cui sono stata collaboratrice entusiasta con la Scuola di Ballo, che ho diretto per 32 anni". Il libro di Prina è un "lungo viaggio" nel mondo dei danzatori.

Ennio Ercoli