La banca le chiede un bonifico. Ma è una truffa: due denunce

Tentata truffa ai danni di una anziana, ma il limite massimo di soldi previsto dalla banca per gli accrediti manda all’aria i piani dei malviventi. Una 70enne civitanovese aveva presentato denuncia al commissariato di polizia per una tentata truffa da lei subita. La donna aveva riferito di aver ricevuto sul suo numero di telefono un messaggio da parte di una banca attraverso il quale le veniva richiesto il versamento della somma di 990 euro per spese non meglio indicate. Inoltre, veniva detto alla donna di aprire un link, presente nel messaggio, nel caso non si fosse riconosciuta come diretta interessata. Letto il messaggio, temendo di essere vittima di una truffa, la donna aveva aperto il link, ricevendo un messaggio vocale con il quale veniva informata che sarebbe stata richiamata quanto prima da un operatore della banca. Poco più tardi, riceveva infatti una chiamata dallo stesso numero da cui era partito il primo messaggio da parte di un uomo, che si è qualificato come un operatore della banca e che le ha spiegato che vi era stato un tentativo di truffa ai suoi danni e che la truffa poteva essere scongiurata eseguendo un bonifico istantaneo. Preoccupata l’anziana ha provveduto ad effettuare un primo bonifico, sempre sotto la guida telefonica del presunto operatore, di euro 4990 a favore di un soggetto del quale le veniva fornito cognome, nome e il numero dell’iban su cui fare il versamento. La signora era stata invitata ad effettuare un secondo versamento, di pari importo, in favore di un secondo soggetto con analoghe modalità, richiesta alla quale la signora ottemperava. Subito dopo aver effettuato i due bonifici, la vittima aveva ricevuto un sms dalla propria banca, chiaramente falso, attraverso il quale veniva messa al corrente che i bonifici da lei effettuati non erano andati a buon fine, ovvero rifiutati, in quanto eccedenti il massimale di spesa. Delle transazioni non riuscite la vittima aveva informato il presunto operatore bancario, che aveva risposto che ciò era normale e le aveva chiesto di effettuare un terzo bonifico. Dopo l’ennesima richiesta di bonifico, avanzata dal presunto operatore bancario, la vittima ha chiuso la chiamata, perché proprio in quel momento la stava cercando al telefono la figlia. Il tentativo di truffa non è andato a buon fine perché le richieste di versamento sono state rifiutate: il bonifico da 4999 euro era oltre il limite massimo previsto dalla banca della signora per eventuali accrediti. Se così non fosse stato la truffa sarebbe riuscita. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e dei numeri degli iban forniti per il versamento delle somme, gli agenti hanno identificato e denunciato per il reato di tentata truffa i responsabili, due 28enni campani.

Chiara Marinelli