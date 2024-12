La banda di Petriolo diretta da Luciano arricchisce la messa

In una chiesa dei SS. Martino e Marco gremita, nei giorni scorsi la messa è stata animata dal corpo bandistico Città di Petriolo, diretto dal maestro Massimiliano Luciano. La banda ha suonato diversi brani, tra cui "Alto e glorioso Dio", "Eccomi", "Santo", "Canto per Cristo", "Magnificat" e "Jesus Christ you are my life". Applausi e partecipazione dei presenti, per celebrare Santa Cecilia (patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti). Il corpo bandistico di Petriolo ha quasi 150 anni di storia musicale alle spalle.