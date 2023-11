La banda di Treia ospite a Lucca: rinnovata l’amicizia

Grande successo della Treia street band alla manifestazione Lucca comics & games. Il gruppo marchigiano è tornato a sfilare per le vie della città dopo tre anni di assenza. Sabato scorso la banda è stata accolta in città dal settore cosplay e ha iniziato la sfilata per le vie del centro, proponendo il suo show fatto di musica e coreografie ispirate ai Blues Brothers. Il vasto pubblico presente lungo le strade ha ascoltato e seguito con entusiasmo la band; alcuni hanno anche ballato insieme ai musicisti, al ritmo trascinante del blues e del funky. La sfilata è andata avanti per circa due ore, lungo un percorso prestabilito dall’organizzazione. Nel pomeriggio ha proposto un bis. Soddisfatti i bandisti: "La preparazione dell’evento ha richiesto più di un mese di lavoro – spiega il neopresidente della banda di Treia, Daniele Cherubini – ma ne è valsa davvero la pena per l’ottimo risultato che abbiamo avuto. Voglio ringraziare tutti i componenti, sia gli adulti che i tanti giovani, per il forte impegno, la serietà e la costanza con cui hanno partecipato". A Lucca la banda di Treia è di casa: risale al 2005 il gemellaggio con il corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano Castello, frazione di Lucca, diretto dal maestro Nicola D’Arrigo. Proprio il gruppo lucchese, nel 2016, ha introdotto per la prima volta la banda di Treia a Lucca Comics. Dopo quella prima esperienza la banda di Treia è tornata altre tre volte al festival.