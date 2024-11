La banda in festa al Rione Mercato. Riconoscimenti ai musicisti

In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, la patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti, martire a Roma nel II° secolo sotto Marco Aurelio, la banda musicale "Beniamino Gigli" di Recanati è ritornata, secondo uno schema itinerante, al Rione Mercato per festeggiare la propria patrona. Presenti una trentina di "bandisti" con la giovanissima new entry di Diego Bonifazi (9 anni), diretti dal maestro Stefano Crucianelli e dal capo banda Marcello Lorenzetti. Presente anche il presidente dell’associazione Banda Musicale "B.Gigli", Sergio Vincenzoni, al suo 15 anno di presidenza, pronipote di Beniamino Gigli, il sindaco Pepa con il suo vice Bartomeoli, l’assessore Pelati ed il consigliere Pierluca Trucchia. Una festa che si è conclusa con un momento conviviale in un noto ristorante cittadino con la premiazione di Leonardo Grufi, per i suoi 50 anni di attività nel corpo bandistico recanatese, e del maestro Stefano Crucianelli per i suoi 30 anni di dedizione e professionalità alla guida della banda musicale. Attestati di merito ai giovani Francesco e Giacomo Agnetti, Zoe Belelli, Francesco Guzzini, David Olimpiu e Manuel Valentin Ionascu, Giulia Ilica, Manuel Massimiliani, Sofia e Pietro Tanoni per la loro partecipazione al corso d’orientamento musicale bandistico per l’anno 2023/2024.