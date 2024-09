La banda Verdi in piazza S. Pietro: "Che emozione davanti al Papa"

Emozioni forti per la banda musicale Giuseppe Verdi di Morrovalle, che mercoledì è stata ricevuta in udienza in Vaticano da Papa Francesco. I componenti del corpo bandistico, affiancati dall’assessore Mauro Baldassarri, hanno suonato per il Santo Padre, al quale è stata donata un’opera realizzata da Pietro Molini incentrata sull’ex convento di San Francesco e sul miracolo eucaristico, oltre che alcuni prodotti enogastronomici offerti da aziende locali. Nei suoi quasi 70 anni di storia, per la banda questo è stato il primo incontro con il Pontefice. "Siamo entrati la piazza San Pietro suonando insieme alla banda musicale Città di Acate di Ragusa – ha raccontato il presidente della banda morrovallese Gianmario Menatta –, poi abbiamo continuato fino all’inizio dell’udienza, un’opportunità che non danno sempre a tutti. Abbiamo consegnato i doni che avevamo portato a Papa Francesco, il quale ha anche omaggiato il nostro don Luigino Marchionni che da poco ha celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio. Siamo stati molto soddisfatti, venivamo da esperienze in eventi paesani quindi esibirci in una piazza San Pietro stracolma è stato impressionante e emozionante, non è proprio una situazione da tutti i giorni".

Diego Pierluigi