La bandiera della Cri in municipio

La bandiera della Croce Rossa sventolerà fino a domenica 18 maggio sul balcone esterno del municipio di San Severino, in piazza Del Popolo. L’amministrazione comunale partecipa così, anche quest’anno, alle iniziative dedicate ai 14 milioni di volontari che, in tutto il mondo, si adoperano per portare un aiuto a chi ne ha bisogno.

Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto dai volontari del locale Comitato della Croce Rossa Italiana la bandiera della Cri nel corso di una breve cerimonia ufficiale di consegna.