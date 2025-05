La bandiera della Croce rossa sventola dal palazzo del Comune

Consegnata nei giorni scorsi dal comitato di Macerata della Croce rossa italiana la bandiera Cri al Comune, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Per l’occasione, oggi e domani l’Arena Sferisterio verrà illuminata di rosso. "Questa giornata è anche un’opportunità per riflettere sulla missione e i valori che guidano l’operato di questa straordinaria organizzazione che è la Croce rossa – ha detto la vicensindaco Francesca D’Alessandro –, simbolo di altruismo, solidarietà e umanità. Abbiamo avuto l’onore di ricevere ufficialmente la bandiera della Croce rossa, che verrà esposta con orgoglio a simboleggia re il legame tra la nostra comunità e i principi fondamentali della Cri. Un ringraziamento a tutti i suoi membri e volontari". "A nome di tutti i volontari del Comitato di Macerata ringrazio il Comune per questo gesto di profonda amicizia e vicinanza, rivolto non solo al comitato di Macerata, ma a tutti gli appartenenti al movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, che mai come ora si stanno prodigando in tanti scenari mondiali per alleviare e prevenire le sofferenze umane", ha affermato Raffaele Belogi, presidente della Croce rossa di Macerata. Inoltre, il comitato ha rivolto nel corso della cerimonia un sentito ringraziamento agli oltre 600 volontari impegnati su molteplici fronti e, in primis, nell’aiuto e assistenza alle famiglie colpite da disagio socio economico. Vedere sventolare la bandiera della Croce rossa dal palazzo comunale, casa di tutti i maceratesi, è stato un atto profondamente simbolico perché non rappresenta solo una vicinanza delle istituzioni al movimento, ma perché, idealmente, è stato come portare la bandiera Cri in tutte le case della nostra città.

Martina Di Marco