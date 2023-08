La barca come sollievo e gioia per i ragazzi delle colonie inclusive

Gita in barca per i ragazzi delle colonie estive inclusive, anche quest’anno, e per la sesta edizione, i ragazzi e i genitori sono stati ospiti dall’assocazione sportiva ‘La marina’, che ha organizzato una mattinata tutta per loro. E’ stata una giornata di sole e bel tempo quella che ha consentito ai soci diportisti di poter ospitare a bordo gli intervenuti, circa una trentina, per una piacevole passeggiata in mare con protagonista il gruppo degli iscritti alle colone estive inclusive, avviate nel 2018 dall’amministrazione comunale e pensate per bambini e ragazzi diversamente abili e di età compresa tra i cinque e i venti anni. Tornati a terra, tutti sono stati accolti sul pontile de ‘La Marina’ per una magnifica colazione offerta a grandi e piccini, che si sono poi intrattenuti fino alla foto ricordo di gruppo.

Le famiglie degli ospiti hanno molto apprezzato la gita, l’ospitalità e l’organizzazione e quindi si sono dati appuntamento al prossimo anno. Presenti alla gita l’assessore alle Politiche sociali Barbara Capponi, il Cisom dell’Ordine di Malta, con volontari e medici che hanno prestato assistenza a terra e a bordo, la Guardia costiera, che ha scortato le imbarcazioni in mare ed è passata a salutare i presenti a fine gita al pontile, e la cooperativa Il Faro, partner dell’assessorato alle politiche sociali per la realizzazione del centro estivo inclusivo, che ha coordinato le adesioni e le presenze di ragazzi e ragazze.

"Grande gratitudine, per questo momento di divertimento e inclusione, a tutti i partners e soprattutto ai soci de ‘La Marina’ – ha spiegato Capponi – che hanno organizzato una giornata sempre emozionante, a misura di tutti, che cresce di anno in anno regalando meraviglia e spensieratezza. Il clima di amicizia, accoglienza e la forte adesione dei diportisti rappresentano la più bella testimonianza di una comunità sana e virtuosa".