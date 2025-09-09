La barca degli scafisti all’associazione Svau: "Ora disabili e famiglie spiegheranno le vele"

Una barca dei migranti sequestrata alla criminalità è diventata un simbolo di solidarietà ed è ora ormeggiata al pontile della Asd Aurora di Civitanova, consegnata all’associazione Svau (Soccorritori volontari aiuti umanitari). A bordo saliranno bambini, studenti in cerca di avventura, persone con disabilità o fragilità sociali che potranno vivere il mare senza barriere, famiglie che, fino a oggi, non avevano mai avuto la possibilità di veleggiare. Tutto senza alcun costo per i partecipanti, perché le uscite in mare sono finanziate da donazioni e contributi.

"La Svau nasce nel 2010, opera in Italia e all’estero nelle situazioni di emergenza. Ci occupiamo di protezione civile, interventi sanitari e aiuti umanitari. Siamo stati in Albania, in Africa, in Centro America, portando farmaci, costruendo strutture e dando assistenza nelle zone più difficili. Oggi contiamo sedi operative in diverse regioni italiane, dalla Lombardia alla Calabria" spiega Roberto Frittelli, presidente dell’associazione che ha ottenuto in concessione l’imbarcazione che il tribunale di Locri aveva confiscato, dopo l’arrivo in Italia di migranti dalla Turchia. "Noi ne abbiamo fatto richiesta – prosegue Frittelli – e il magistrato ce l’ha concessa per finalità sociali. È una barca a vela di dodici metri, molto solida e sicura, che potrà ospitare fino a dieci persone oltre all’equipaggio. Vogliamo trasformarla in uno strumento di inclusione. Siamo già pronti e quest’anno ci muoveremo con uscite di prova, mentre dalla prossima primavera la barca sarà a pieno regime. L’ormeggio è a Civitanova, grazie alla disponibilità dei gestori dell’Asd Aurora, che hanno creduto nel progetto".

"Questa barca – sottolinea ancora – nata per scopi illeciti, è oggi simbolo di riscatto e solidarietà. Il messaggio è che da Civitanova partono non solo vele, ma anche speranza e inclusione per chi ha più bisogno". La Svau gestisce anche un altro natante confiscato dallo Stato alla criminalità, un gommone di quasi nove metri che sarà usato dal prossimo anno per attività di soccorso e supporto operativo. Nella sede civitanovese la Svau conta circa 65 volontari. "In tutta Italia, invece – conclude Frittelli – le varie sezioni sono composte da piccoli gruppi. La sfida è proprio crescere, far conoscere il nostro lavoro e coinvolgere nuovi volontari, anche nelle Marche".