La bassista Elisabetta Tassi suona allo stadio Olimpico

Del complesso musicale che domani si esibirà nello stadio Olimpico di Roma in cui, trasmessa sulle reti Mediaset, verrà disputata con inizio alle 21 la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, fa parte anche la giovane bassista cingolana Elisabetta Tassi (nella foto). Quindi un’altra soddisfazione viene ad aggiungersi alle molteplici gratificazioni che hanno finora premiato l’impegno della giovane esecutrice che da anni fa parte della band Rockin’1000 formata da mille componenti provenienti da tutto il mondo.

Per il concerto dedicato all’imminente partita a cui assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i mille dell’ensemble, previa selezione sono stati scelti cento musicisti: in questo gruppo ristretto, c’è Elisabetta Tassi. L’evento, come detto, sarà trasmesso sulle reti Mediaset.

Gianfilippo Centanni