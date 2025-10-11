Virtus, tempo per crescere

CronacaLa battaglia di Federconsumatori. Maxi bolletta del gas da 9mila euro: "Lì non ci vivevo, è stato un errore"
11 ott 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
La battaglia di Federconsumatori. Maxi bolletta del gas da 9mila euro: "Lì non ci vivevo, è stato un errore"

La donna si è rivolta all’associazione: aveva chiesto la chiusura della fornitura dopo un trasferimento, ma qualcosa è andato storto. Longo: presentato un reclamo formale, hanno riconosciuto che nulla è dovuto.

La donna di Sarnano si era trasferita all’estero e. aveva chiesto la chiusura della fornitura di gas, fino alla sorpresa (foto di archivio)

Si è trasferita all’estero, e nel gennaio 2016 ha regolarmente chiesto la chiusura della fornitura di gas. Il distributore, però, non ha eseguito la cessazione perché, a suo dire, non è riuscito ad accedere al contatore. Così, da quel momento, la fornitura è rimasta attiva e utilizzata da altre persone, anche se intestata all’ex inquilina, alla quale è stato chiesto il pagamento complessivo di quasi 9mila euro. È quanto capitato ad una donna che abitava a Sarnano, vittima di un errore che è durato otto anni, e che ha avuto il suo picco nel febbraio di quest’anno quando le è stata recapitata una richiesta di pagamento di oltre 5mila euro per consumi che non le appartenevano.

Grazie all’intervento della Federconsumatori di Macerata, che ha presentato un reclamo formale, è stata dimostrata la prescrizione della quasi totalità delle somme richieste: il fornitore ha riconosciuto la prescrizione per un importo complessivo di 8.853,09 euro, confermando che nulla è più dovuto per i consumi risalenti al periodo 2016–2022. Resta una somma residua di circa 440 euro, relativa a consumi del primo trimestre 2023, per i quali la società non ha ritenuto decorso il termine di prescrizione biennale e su cui l’associazione ricorrerà nelle sedi opportune.

"Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto – afferma Lorenzo Longo, presidente della Federconsumatori Macerata – ma rimane l’amarezza per una situazione che non avrebbe mai dovuto verificarsi. È inaccettabile che, nonostante la segnalazione del 2016, la fornitura sia rimasta aperta per anni, caricando i costi su una persona ormai estranea". Secondo l’associazione diverse sono le responsabilità. "Innanzitutto ci sono state gravi negligenze del distributore, che nel 2016 non ha dato seguito a una chiara richiesta di cessazione. Ugualmente responsabile è il proprietario dell’immobile, che ha omesso la voltura, evitando di regolarizzare la posizione contrattuale e ha continuato a beneficiare della fornitura a nome di un soggetto non più residente. Errori e omissioni che hanno generato un lungo e ingiusto disagio per la consumatrice".

Il fatto è che – purtroppo – non si tratta di un caso isolato. "Nelle aree del cratere sismico – evidenzia Longo – molti cittadini si trovano ancora a gestire utenze dimenticate o mai chiuse correttamente dopo gli eventi del 2016, ricevendo richieste di pagamento anche a distanza di nove anni, spesso per importi ormai prescritti per legge. La nostra associazione continuerà a seguire il caso per ottenere il pieno riconoscimento dell’estraneità della cittadina. Nello stesso tempo richiamiamo i gestori e i distributori a un maggior senso di responsabilità e attenzione verso i consumatori, in particolare verso chi vive nei territori già colpiti da emergenze".

L’associazione invita i cittadini che si trovano in situazioni simili a rivolgersi ai propri sportelli per verificare la correttezza delle richieste ricevute.

