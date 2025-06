La battaglia di Pian Perduto rivive con i residenti-attori

Un laboratorio teatrale rivolto ai residenti, che culminerà con la messa in scena delle parti salienti della battaglia del Pian Perduto. È questa una delle novità inserite nel programma del "Quarto Forum della Montagna", che si svolgerà dal 6 al 20 luglio a Castelsantangelo sul Nera. "La rievocazione della Battaglia di Pian Perduto verrà interpretata dagli stessi abitanti nei luoghi che hanno visto lo svolgersi delle vicende del 1522 – spiega la regista Gabriela Eleonori (nella foto) –. La trasposizione teatrale e le varie fasi del laboratorio renderanno gli abitanti protagonisti della narrazione e delle scene". Eleonori porterà avanti il laboratorio teatrale insieme all’attore Giovanni Moschella, da un’idea della giornalista Barbara Olmai. Per presentare il laboratorio gratuito ai cittadini, il Comune ha organizzato un incontro pubblico in cui attore e regista forniranno tutte le informazioni. L’appuntamento è per domani alle 16.30 alla Casa "Amici del Trentino" di Castelsantangelo sul Nera. Un incontro in preparazione del laboratorio teatrale, rivolto a tutte le fasce di età, finalizzato alla realizzazione dello spettacolo che si terrà il 19 luglio.