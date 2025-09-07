La battaglia sull’acqua: "Altro che gestore unico, resta la frammentazione"

Sollecitiamo i nostri sindaci, e in generale tutti gli amministratori del territorio, a non trascurare ogni passaggio utile a evitare che da una cattiva valutazione degli atti si determini la privatizzazione del nostro più importante bene comune, cioè l’acqua". È il rischio che paventano i consiglieri comunali Alberto Cicarè, Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti (Macerata), Elisabetta Giorgini (Civitanova), Marina Migliorelli (Belforte), Cinzia Pucciarelli (Tolentino) e Stefano Petrella (Recanati), che hanno scritto una lettera ai primi cittadini dei comuni dell’Aato 3 di Macerata.

Nella nota evidenziano, in linea con quanto rilevato dal Coordinamento marchigiano dei movimenti per l’acqua bene comune, che la documentazione sottoposta all’approvazione dei consigli comunali per avviare il processo di costituzione del "gestore unico", necessario per l’affidamento in house del servizio idrico integrato e, quindi, per mantenere l’acqua in mano pubblica, non va nella direzione di un reale superamento dell’attuale frammentazione della gestione.

"Dai documenti in nostro possesso – sottolineano – quella che sta nascendo non appare una società consortile finalizzata a fondere, anche progressivamente, le sette società che oggi gestiscono il servizio in maniera incompatibile con l’attuale normativa, ma un mero involucro da usare per assumere formalmente la concessione del servizio per l’intero Aato, per poi lasciarne la gestione a ognuna delle attuali società".

Un giudizio fondato su dati di fatto come, ad esempio, l’articolo 8 del regolamento consortile in cui si stabilisce il conferimento dell’incasso delle bollette e la sottoscrizione dei contratti con l’utenza alle medesime società. "Anche nel testo della delibera che abbiamo letto – proseguono i consiglieri – appare fumosa e indeterminata la procedura per attuare l’uscita del privato, attualmente socio di Astea, dalla gestione del servizio.

Inoltre, nello schema di statuto della nuova società anziché prevedere un unico cda, si delinea un sistema "dualistico", un modello previsto dal codice civile ma non contemplato in alcuna società in house del servizio idrico, che prevede due organi societari distinti (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), estremamente pesante e oneroso con ben 17 componenti retribuiti.

"Qualora tali criticità non vengano tempestivamente rimosse, modificando il testo delibera dello statuto e del regolamento – concludono i consiglieri –, l’intero processo non supererebbe il vaglio degli organi preposti ad assicurare il rispetto della legge. L’unica strada percorribile è quella attuata in provincia di Cuneo dove, a partire da una gestione analogamente frammentata, è stata creata una società consortile predisposta per una gestione effettivamente unitaria, tanto che ha ottenuto l’affidamento in house. Avendo a cuore la salvaguardia dell’acqua dal mercato, i diritti dei cittadini e dei lavoratori del settore, non ci rassegniamo a considerare immodificabili i documenti in discussione".