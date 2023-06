La Bcc di Recanati e Colmurano sponsor per tre anni della "5Mila"

La Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, sarà sponsor per tre anni della "5Mila", il più grande evento cycling delle Marche che si terrà a Porto Recanati l’8, il 9 e il 10 settembre. "Una collaborazione - commenta Davide Celani, direttore generale della BCC di Recanati e Colmurano - che rappresenta una partnership vincente, basata sulla condivisione di valori con l’intento di contribuire, attraverso la disciplina sportiva, allo sviluppo della comunità. Una condivisione di principi etici nei quali la BCC si identifica, individuandoli come linee guida da perseguire per lo sviluppo di persone e territori in coerenza con i principi ispiratori del Credito Cooperativo. Ed è in quest’ottica che la Banca, grazie alla disponibilità dell’organizzazione, sta programmando di inserire all’interno dell’evento una competizione nazionale riservata ai dipendenti delle banche di credito cooperativo. Una iniziativa che, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’organizzatore Andrea Tonti, permette alla banca di rafforzare lo spirito identitario ed esprimere la vicinanza verso i propri territori".