La Befana arriva anche nella città alta

La Befana in piazza XX Settembre e in città alta. Doppio appuntamento con la simpatica vecchietta, che venerdì pomeriggio si calerà da palazzo Sforza con una fune. L’iniziativa è organizzata dal Comune, in collaborazione con i vigili del fuoco e Proscenio Teatro. Nello stesso pomeriggio, un’altra Befana sarà in piazza della Libertà: a organizzare l’iniziativa, insieme all’amministrazione, è la Pro Loco di Civitanova alta il cui presidente, Aldo Foresi, puntualizza: "Inizialmente si doveva svolgere soltanto in città alta, il Comune ce lo aveva garantito. Poi hanno voluto cambiare idea, ma così si formano due appuntamenti diversi e concomitanti". Dunque, in piazza della Libertà l’appuntamento è dalle 15 alle 19 con gli stand gastronomici, gli artisti di strada e i burattini allo spazio multimediale San Francesco. Prosegue inoltre l’iniziativa dei presepi, tra le vie del centro storico e il Convento dei Frati cappuccini. A Civitanova Porto l’anziana signora, una volta scesa dal Palazzo comunale, salirà a bordo di un carro allegorico che percorrerà le vie del centro. Tuttavia sarà preceduta dalle animazioni di tre artisti: Pink Mary, che da Torino presenterà "s.Vamp.ita", uno spettacolo di danza aerea ed acrobatica realizzato su una struttura alta sette metri, Silvia Martini, con Happy Hoop, animazione ricca di Hula Hoop e dott. Stok sui trabiccoli. Per l’occasione, sarà vietata la sosta dalle 15 in Corso Umberto, Via Zara, piazza XX Settembre, Via Trieste,Via Venezia, via Duca degli Abruzzi, Via Buozzi e il transito in un alcuni tratti di Viale Vittorio Veneto, Viale Matteotti e Via Duca degli Abruzzi. Il tutto sarà accompagnato da alcune deviazioni del traffico. L’accesso alla Stazione Ferroviaria avverrà solo da via Marconi, mentre il capolinea per gli autobus urbani ed extraurbani sarà in via Santa Rita.

Francesco Rossetti