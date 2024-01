La befana batte il diluvio. Una pioggia di caramelle vola da palazzo Sforza

Befana bagnata, befana fortunata. A Civitanova, la vecchietta è scesa da palazzo Sforza ieri pomeriggio nonostante il diluvio. Anche se il maltempo ha condizionato fortemente l’iniziativa, facendo registrare un minor afflusso di persone rispetto agli anni precedenti, i più temerari, ombrello in mano, hanno deciso di sfidare la pioggia per accogliere la befana che, intorno alle 16,50 (qualche minuto in anticipo rispetto all’orario previsto delle 17), ha fatto la sua simpatica apparizione.

L’anziana altro non era che un Vigile del fuoco del distaccamento cittadino che, dopo le prove tecniche e i preparativi svolti in mattinata, si è calato nella parte, nonché dall’ultimo piano del palazzo comunale, lanciando caramelle a grandi e piccini. Altri invece hanno deciso di osservare la discesa riparandosi sotto gli archi di palazzo Sforza, mentre l’immancabile animazione era a cura del Family Show. Il giorno prima, la befana era stata al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino, per portare i doni ai piccoli ricoverati. Qui c’è stata anche la visita del sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi, insieme con il personale medico. Venerdì scorso, invece, l’anziana era stata "avvistata" nella palazzina sud del Lido Cluana, insieme ai volontari della Croce verde, le Tate Junior e la Pro loco Civitanova Marche.

Tra i partecipanti, il presidente della stessa associazione Franco Pistilli con Maria Rosa Berdini e il consigliere comunale Gianluca Crocetti. "L’Epifania tutte le feste porta via", recita il detto e così anche in città alta, ieri è stata l’ultima giornata dei presepi organizzati dalla locale Pro loco. Per l’occasione, presenti il presidente Aldo Foresi al fianco del sindaco o Ciarapica, dell’assessore Ermanno Carassai e del presidente di Atac Massimo Belvederesi. Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli autori dei vari manufatti, una quarantina circa di artisti. E così con ieri pomeriggio il cartellone delle feste è definitivamente archiviato.