La Befana riempie il centro: "En plein di persone e felicità"

Centro pieno di gente e tanti spettacoli, venerdì, per l’ultimo giorno del cartellone natalizio di Porto Recanati. L’intero pomeriggio è stato animato dalle bancarelle a tema su corso Matteotti, e dopo, fino alla prima serata, dai festeggiamenti per l’Epifania. Prima sono stati protagonisti dei vecchi amici portorecanatesi che in gruppo, davanti Palazzo Volpini, si sono esibiti intonando e suonando i canti della Pasquella, ovvero gli antichi brani religiosi che all’epoca cantavano i pescatori per annunciare l’inizio della Pasqua. Un momento molto atteso da famiglie e cittadini, presenti lungo le strade del centro città.

Ma poco dopo c’è stato il clou della manifestazione proprio di fronte al Castello Svevo, dove si è svolto uno spettacolo di danza aerea, che ha visto alcune befane acrobate scendere dalla torre. L’intera piazza Brancondi si è riempita in quel momento di spettatori e visitatori (come nelle foto), e lo show è andato avanti con la seconda esibizione dei pasquellanti portorecanatesi. Lieta per la riuscita della festa dell’Epifania, in città, è l’assessore al Commercio Stefania Stimilli, che così si è espressa sui social network: "Porto Recanati nel pomeriggio ha fatto l’en plein di persone e di divertimento, tra l’animazione per bambini, la Pasquella cantata davanti al Comune e poi l’arrivo della befana". Tanti i giovani lungo le vie di Porto Recanati, tra giochi con le bolle, dolciumi e momenti di convivialità.

g. g.