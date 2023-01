La befana scende dalla torre civica: 32 metri di show

Tornerà giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17 in piazza Mattei, con la partecipazione dei ragazzi del Cantamaggio matelicese, l’ormai tradizionale appuntamento con "La Befana vien di notte", manifestazione organizzata dalla Pro Matelica con discesa della befana dai 32 metri della torre civica. In apertura per le vie del centro storico ci sarà l’animazione delle Befanine che lasceranno dolciumi ai passanti, poi alle 17.30 ci sarà un appuntamento dedicato ai più piccoli con il Bimbobell Show. Infine alle 18.30 in chiusura di serata ci sarà la discesa della befana in piazza Mattei e il lancio di dolciumi sulla folla radunata. Lo stesso giorno alle 17 al Teatro di Esanatoglia si svolgerà lo spettacolo "Canto di Natale", liberamente tratto dal celebre racconto di Dickens con l’arrivo in chiusura della befana e canti natalizi a cura dei bambini della parrocchia di Sant’Anatolia e San Martino.

m. p.