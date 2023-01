La Befana va in giro per la città tra show, danza aerea e acrobazie

La Befana si cala dal palazzo comunale. Dopo la pausa Covid torna un classico del 6 gennaio con piazza XX Settembre fulcro della festa organizzata dal Comune in collaborazione con Proscenio Teatro e i vigili del fuoco. Dalle 15.30 alle 17.30 animazioni e artisti. In scena Pink Mary, che presenterà ’s.VAMP.ita’, spettacolo di danza aerea e acrobatica, fatto su una struttura alta sette metri. Insieme ci sarà Silvia Martini con il suo Happy Hoop, show pomeridiano nel quale darà spazio alla sua abilità, riuscendo a giocare e danzare con una quantità di hula hoop impressionante. Infine il dottor Stok, personaggio che con i suoi trabiccoli condurrà bimbi e famiglie in un mondo popolato da macchine fantastiche. Alle 17.30, dalle finestre del palazzo comunale scenderà una Befana sospesa in aria, realizzata dai vigili del fuoco. Appena la ’vecchietta’ toccherà terra scatterà l’ultima parte della festa: da piazza XX Settembre partirà il carro allegorico, con una Befana sospesa in aria che volerà sopra la testa delle persone. Percorrerà il vialetto nord, viale Matteotti, via Duca degli Abruzzi, corso Umberto, per tornare infine in piazza dove la festa si concluderà con la distribuzione di caramelle ai bimbi. Per consentire lo svolgimento della festa il centro sarà chiuso alle auto dalle 15 alle 19. Divieto di transito in corso Umberto, piazza Don Minzoni, via Fratelli Rosselli, piazza XX Settembre (tratto antistante Palazzo Sforza) e infine vialetto nord e via Duca degli Abruzzi, residenti esclusi. Stop alle auto, limitatamente al passaggio della sfilata, in viale Vittorio Veneto (tratto tra via Cavour e vialetto sud) e in viale Matteotti (tratto tra vialetto sud e via Duca degli Abruzzi). Limitazioni alla sosta, con rimozione, sempre dalle 15 alle 19 in corso Umberto (da via Zara alla piazza), in piazza davanti al palazzo comunale, in via Trieste (ambo i lati tra via Buozzi e vicolo Sforza), via Venezia (lato nord, tratto via Trieste e corso Vittorio Emanuele), vialetto nord, via Duca degli Abruzzi (ambi i lati), via Buozzi (lato nord). Attenzione alla inversione del senso di marcia sul vialetto nord e alle deviazioni del traffico in via Zara per chi proviene da corso Umberto, in via Trieste per chi arriva dalle vie Cecchetti e Buozzi, in corso Vittorio Emanuele per chi transita in via Vela, e in via Cavour per chi arriva da viale Vittorio Veneto.