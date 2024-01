"La Befana vien di notte" a teatro per i più piccoli

Tutti a teatro con "La befana vien di notte". E’ questo il primo appuntamento in programma nel 2024, a Montecosaro. Proprio nel weekend ripartirà la rassegna teatrale per bambini e famiglie "Tutti a teatro", ospitata all’interno del Teatro delle Logge. Il tutto è organizzato dal Comune di Montecosaro, insieme alla scuola di teatro Lagrù Ragazzi. Perciò, sono stati allestiti in totale ben tre spettacoli, tutti da vivere per i più giovani accompagnati: il primo è appunto intitolato "La Befana vien di notte" e andrà in scena domenica pomeriggio, alle 17.

Mentre gli altri due appuntamenti sono: "I lupi sono cattivi… solo nelle favole" che si terrà il 18 febbraio, e infine "C’era due volte un re", previsto il 17 marzo. Inoltre, sempre da quest’anno, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento per tutti gli spettacoli, al costo ridotto di 15 euro. Altrimenti, il prezzo del singolo biglietto per ciascuna rappresentazione sarà di 6 euro.

Per informazioni ulteriori e prenotazioni: chiamare ai numeri telefonici 334.7045739 o 338.8525010, oppure scrivere all’indirizzo email info@lagruragazzi.it.