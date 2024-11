"La bella addormentata" al teatro comunale

Anche quest’anno il teatro accoglie i più giovani con il ciclo di spettacoli "Domeniche da favola", un progetto pensato per avvicinare bambini e famiglie al magico mondo delle fiabe e della narrazione teatrale. La domenica - si parte domani con "La bella addormentata" (alle 17) - il palco si trasformerà in un luogo incantato, dove storie senza tempo prenderanno vita grazie alle migliori compagnie di teatro per ragazzi. La rassegna presenta una selezione di spettacoli che coniugano qualità artistica e contenuti educativi, adatti ai bambini di tutte le età. In programma anche: "Cenerentola" il 15 dicembre; "Le avventure di

Pinocchio" il 12 gennaio; "C’era 2 volte 1 cuore" il 9 febbraio; "Avventure straordinarie" il 16 marzo. Info e prenotazioni: tonicoservice@gmail.com oppure 339.2304624 (dalle 15 alle 20). Prevendite online su liveticket.it/tonicoservice. L’intero programma teatrale è disponibile sul sito del Comune di Treia.