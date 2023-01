"La Bella e la Bestia" rivisitato e arricchito sul palco del Rossini

"Musical" questa sera (21.15) al Teatro Rossini di Civitanova, con lo spettacolo "La Bella e la Bestia. Una rosa per una vita". Viene portato in scena dalla "Compagnia Neverland" di Fano. Lo scorso anno aveva incantato il pubblico civitanovese con "Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco". Il musical è liberamente ispirato alla favola originale di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont. Simona Paterniani – regista e autrice del libretto – ne ha riscritto la storia, arricchendola di nuovi personaggi, tutti molto divertenti e stravaganti. La storia: il grande amore tra il Principe Adam e principessa Francoise viene turbato da incantesimo. Il Dio dei boschi trasforma il Principe in un’orribile Bestia. La storia di Belle s’intreccia con quella del padre Matisse, le 2 sorelle e gli antagonisti Gerson e Lefesse. Gli attori: Alessandro Di Giulio (PrincipeBestia), Sara Paterniani (Belle), Matteo Pierandi, Erica Di Malta, Laura Sanchioni, Rita Berardi, Roberto Di Giulio, Camilla Allegrucci, Sofia Cacciatore, Ottavio Cannizzaro, Athos Milanese, Benedetta Fabbri, Sara Gambelli e Andrea Vescioli con l’ensemble di Melissa Rinaldi, Alessandro Baldini, Chiara Berloni, Arianna Fratesi e Chiara Franceschetti.

Ennio Ercoli