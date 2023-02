La Belletti si muove per l’istituto Stella Maris

Sull’istituto Stella Maris e il suo futuro qualcosa sembra muoversi. Una delegazione della nuova proprietà, infatti, si è incontrata qualche giorno fa con l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti. "Un semplice incontro formale per conoscerci – si è limitata a dire l’amministratore – visto che solo da pochi mesi ho avuto la delega all’urbanistica". Al di là dei contenuti del colloquio, ad ogni modo, può essere significativo il fatto che dopo oltre due anni e mezzo, il coordinamento di imprese che ha rilevato “sub condicione“ la proprietà delle Suore della Riparazione, si incontri con l’amministrazione, che in qualche modo potrebbe essere coinvolta nella realizzazione del progetto e nella gestione dei servizi. Come si è avuto modo di spiegare in altre occasioni, infatti, la nuova proprietà ha da subito espresso apertamente la volontà di conservare il ruolo socio-culturale che è nella lunga tradizione dell’istituto, riservando, però, una parte del palazzo per ricavarne delle residenze. E sarebbe proprio quest’ultimo aspetto il punto di frizione, su cui, però, si sarebbe pronunciata in modo favorevole la Soprintendenza. Sino ad oggi, comunque, l’amministrazione comunale, almeno all’apparenza, non è parsa entusiasta della proposta, anche se non ha mai ufficialmente fatto pronunciamenti in un senso o nell’altro. Se l’incontro dei giorni scorsi segni un passo nuovo della vicenda non si sa. Nella circostanza, comunque, come ha tenuto a sottolineare l’assessore Belletti, non si è entrati nel merito del problema ma ci si è limitati ad uno scambio di opinioni e, come già detto, e contatti di semplice conoscenza. Per la presentazione del progetto e l’approfondimento della materia, compreso forse l’eventuale coinvolgimento del Comune, è stato proposto un nuovo appuntamento ma non fissata la data. "Si è solo concordato – ha dichiarato l’assessore Belletti – che in un futuro non lontano, in agenda ci saranno la discussione e la verifica del progetto e dell’intero programma".

Sulla questione Stella Maris, infine, pare ci siano anche altri interessamenti, ma la notizia è solo ufficiosa.

Giuliano Forani