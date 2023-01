La benedizione degli animali, in piazza si rinnova la tradizione

La tradizionale benedizione degli animali per Sant’Antonio, la cui ricorrenza cade domani, si è svolta ieri in piazza Leopardi con la partecipazione di centinaia di recanatesi con i loro animali. A impartire la benedizione don Roberto Zorzolo. Presenti il sindaco Bravi e parte della giunta. Al termine sono state distribuite le pagnottelle benedette. In piazza un tavolo dell’associane "Fratello cane", che gestisce il canile comunale di Montefiore. I cani ospiti, che giungono anche da Montelupone e Porto Recanati, sono circa 35, per lo più anziani, difficili da dare in adozione. Il numero è basso se paragonato ai 60 esemplari degli anni passati. Molti animali di cui le famiglie si sono liberati, prima ancora di entrare nella struttura, sono stati fortunatamente adottati, sgravando il Comune da una spesa non indifferente. Il fenomeno dell’abbandono ha avuto una impennata dopo i primi due anni di Covid. In tanti hanno tentato di disfarsi dei propri cani. Ma prima che il canile li accolga si deve verificare che la famiglia sia in condizioni economiche tali da non potersi fare carico dell’animale.

ast. t.