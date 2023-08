La benzina torna a quota due euro "Il pieno è diventato un salasso"

di Chiara Gabrielli

"I costi della benzina sono di nuovo schizzati alle stelle, lo Stato intervenga subito per abbassarli. Per le famiglie così è un incubo, ormai non si tratta più di vivere, ma di sopravvivere". Esplode la protesta degli automobilisti all’indomani dell’ennesimo aumento: i prezzi della benzina sfiorano i due euro al litro. Devastanti gli effetti non solo sul pieno, sempre più un salasso, ma anche sulla spesa al supermercato, col risultato che per molti è dura fare i conti e arrivare alla fine del mese.

In città i prezzi si aggirano tutti attore all’1,90 euro al litro. In via Roma si arriva a 1,939 per il self, 2,150 il servito. Non solo i clienti, anche i gestori sono sfiniti: "Siamo veramente stanchi di tutto questo – sottolinea Cristian Mattei, gestore della stazione di servizio Eni in via Roma –, chi viene a fare rifornimento si lamenta, ma naturalmente non dipende da noi. Noi controlliamo ogni sera la variazione sul sito del Ministero e il giorno dopo aggiorniamo il cartello, poi la ditta stabilisce il prezzo. Le Marche oggi (ieri, ndr) sono la regione con il prezzo medio più basso d’Italia (1,924). Ora è tempo di vacanze, ma c’è chi con l’auto deve andarci al lavoro tutti i giorni. Cosa serve? Che lo Stato intervenga sulle tasse e sulle accise, è quello che chiedono tutti, è quello che continuiamo a ripetere". "Tutti si lamentano per l’aumento della benzina – aggiunge Mohammed Abdullahi –, io ad esempio uso poco l’auto, per fortuna, solo nei weekend e poi durante la settimana se vado a fare la spesa. A proposito. Al supermercato sto più attento, prendo i prodotti in offerta. Prima si viveva più tranquilli. Oggi, se esco il sabato, non faccio niente la domenica o viceversa, scelgo. In passato invece non mi facevo problemi a uscire entrambi i giorni". "Penso che chi è al governo dovrebbe provare a vivere la vita di noi comuni cittadini per almeno una decina d’anni, per capire cosa significa – il pensiero di Michele Giulietti –, stanno rovinando la vita delle famiglie. Io per lavoro percorro tra i 50 e i 100 chilometri al giorno e ogni tanto mi piace fare un giro con la famiglia, ho la macchina a gasolio, andiamo avanti. Però negli ultimi anni è aumentato tutto". "Per fortuna utilizzo poco l’auto – spiega Carla Paolorosso –, tra spesa e bollette è dura, al supermercato guardo bene le offerte, cerco di stare attenta al mangiare. Non è facile, comunque". "Siamo arrivati alla frutta – le parole dell’avvocato Domenico Pacetti, per tutti Mimmo –, io utilizzo molto l’auto, quindi eccome se risento degli aumenti. Se lo Stato ci aiutasse togliendo almeno le accise, sarebbe qualcosa. Segno dei tempi è che siamo arrivati al 18 agosto e sono ancora a Macerata, una volta, stesso periodo, sarei stato in ferie, magari all’estero. Adesso le vacanze si accorciano, dobbiamo stringere un po’ la cinghia". "Io ho visto nascere questo distributore, così si può dire – sottolinea Lauro Domizi, pensionato –, ogni cosa è aumentata, stiamo a vedere se i prezzi saliranno ancora in autunno. Per quando riguarda la spesa al supermercato, so che prima spendevo 75 euro e ora per acquistare le stesse cose ne spendo 100". "Sempre più difficile andare avanti – aggiunge la sorella, Marinella Domizi –, sto più attenta a spendere, certo, ma ci dicono di mangiare frutta e verdura quando sono proprio questi i prodotti che costano più di tutti. Cara anche la pasta ormai, assurdi i prezzi dei pannoloni. Per non parlare delle bollette".

"Uso tanto l’auto, ma per fortuna resto nei dintorni – spiega Marco Pacetti, custode allo stadio Helvia Recina e allenatore Pallavolo Macerata in A3 –, ma il prezzo si fa sentire, io vado a benzina. Si sta più attenti a tutto, anche al supermercato. Diciamo che ora si rinuncia agli sfizi, alle spese extra. Ma questo periodo passerà, voglio essere positivo".