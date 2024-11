"La Bestia nel cuore" fa centro. Emozioni sul palco del Rossini

Successo venerdì al teatro Rossini per lo spettacolo "La Bestia nel cuore", organizzato dall’assessorato ai servizi sociali con l’associazione Genitori oggi l’azienda Teatri di Civitanova. Il progetto, ideato da Anita Mancini, ha coinvolto nel pubblico gli alunni della terza media degli istituti comprensivi e il biennio delle superiori, confermando il grandissimo successo delle precedenti rappresentazioni ospitate nei teatri della regione. L’attualità dei temi trattati, quali la prevenzione delle dipendenze tra i giovani e la valorizzazione di stili di vita sani e responsabili, ha coinvolto la platea di giovani, che hanno seguito l’evento affascinati dalla modalità particolare di presentare il progetto. Infatti la messa in scena ha proposto una intelligente rivisitazione in chiave moderna di "La bella e la bestia", in cui alcuni protagonisti personificavano concetti come l’eroina o la coscienza. L’assessore Barbara Capponi ha salutato i ragazzi riprendendo alcuni concetti.

All’apertura dello spettacolo erano presenti anche l’ex onorevole Mauro Lucentini e l’assessorealla sicurezza Giuseppe Cognigni, che hanno portato un saluto a tutti i ragazzi.