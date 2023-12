"La Bestia nel cuore", il musical di Carla Rossetti

Oggi alle 21.30 al teatro comunale di Caldarola, arriva il Festival Storie con il musical "La Bestia nel cuore" scritto e diretto da Carla Rossetti. Ambientato ai giorni d’oggi, è un musical inedito in atto unico che narra le vicende di Vincent, un giovane rampollo di una nobile famiglia abituato a una vita fatta solo di ozio e superficialità. "Circondato da amici opportunisti e da genitori disinteressati ai suoi sogni e alle sue aspirazioni – si legge nelle note di regia –, Vincent riempie la sua vita fatta di solitudine e indifferenza dando innumerevoli feste all’interno della sua lussuosa villa. Proprio durante uno dei suoi ricevimenti, il giovane cade nella trappola diabolica di Eroina, rappresentata da un’avvenente ballerina che con le sue danze demoniache riuscirà ad entrare nel cuore di Vincent, conducendolo così nel vortice "bestiale" della tossicodipendenza. Saranno l’amore per una ragazza, un percorso in una comunità di recupero, la voce della coscienza del suo migliore amico Michel e l’affetto familiare degli oggetti animati della villa, a portare il protagonista verso la rinascita". Lo spettacolo vanta al suo attivo oltre 25 repliche in numerosi teatri delle Marche e dell’Abruzzo ed è proposto dall’associazione Genitori Oggi onlus. Biglietti a 12 euro e 8 euro (under 14); prenotazioni al 3393706029.