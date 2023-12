’La bestia nel cuore’: musical che tocca l’anima e la mente

Atteso appuntamento domani, alle 21.30, con il musical "La bestia nel cuore" scritto e diretto da Carla Rossetti, che andrà in scena nel teatro comunale di Caldarola. E si tratta della 29ª tappa della rassegna Festival Storie, che in soli dieci mesi propone ben 33 spettacoli organizzati all’interno di 11 borghi, tra il Fermano e il Maceratese, sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e di Manu Latini. L’idea e l’organizzazione del Festival sono curati dell’associazione culturale Progetto Musical.

Ambientato ai giorni d’oggi, "La bestia nel cuore" è un musical inedito in atto unico che narra le vicende di Vincent, un giovane rampollo di una nobile famiglia abituato a una vita fatta solo di ozio e superficialità. Circondato da amici opportunisti e da genitori disinteressati ai suoi sogni e alle sue aspirazioni, Vincent riempie la sua vita fatta di solitudine e indifferenza dando innumerevoli feste all’interno della sua lussuosa villa. Proprio durante uno dei suoi ricevimenti, il giovane ragazzo cade nella trappola diabolica di eroina, rappresentata da un’avvenente e irresistibile ballerina che con le sue danze demoniache riuscirà ad entrare nel cuore di Vincent, conducendolo così nel vortice "bestiale" della tossicodipendenza. Saranno l’amore per una ragazza, un percorso in una comunità di recupero, la voce della coscienza del suo migliore amico Michel e l’affetto familiare degli oggetti animati della villa, a portare il protagonista verso la rinascita. Lo spettacolo, scritto e diretto da Carla Rossetti, vanta al suo attivo oltre 25 repliche in numerosi teatri delle Marche e dell’Abruzzo ed è proposto dall’associazione Genitori Oggi onlus. Va ricordato che il Festival Storie mette in rete borghi che purtroppo hanno vissuto nel 2016 il dramma del terremoto: ed ecco così 33 appuntamenti nei teatri storici, nelle piazze, nei siti più suggestivi di Belmonte Piceno, Grottazzolina, Montappone, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano (nella provincia di Fermo); Caldarola, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano (nella provincia di Macerata). Un fazzoletto di terra che unito somma poco meno di 16mila abitanti. Inoltre, nel progetto sono coinvolti: Regione Marche, Camera di commercio, Unione montana dei Monti Azzurri, Unione montana dei Sibillini, le Province di Fermo e di Macerata, Sistemi turistici di Fermo e di Macerata, Fondazione Carima, Fondazione Carifermo, Banca del Piceno e decine di partner privati. Biglietti a 12 euro, ridotto a 8. Per info e prenotazioni: 3393706029.