La biblioteca chiude e cambia sede: "Nuova gestione e più servizi"

"Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro! Per caso abbiamo chiesto delucidazioni riguardo il nostro futuro ma non c’è futuro! Per il momento la biblioteca rimarrà chiusa".

È stato questo il post comparso sui social giovedì che in breve è diventato virale, generando tanto allarme e preoccupazione tra la popolazione di Potenza Picena. A scriverlo è stata la storica bibliotecaria, che appartiene all’Associazione socio-culturale dei Calaginosi e gestisce appunto la biblioteca di via Trento da quasi vent’anni.

Così leggendolo, molti cittadini si sono presto scatenati contro il Comune: "che tristezza", "senza parole" e "sono indignata", sono solo alcuni dei diversi commenti scritti su Facebook. Ma l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Noemi Tartabini, è voluta intervenire, spiegando che la biblioteca non sarà chiusa, ma solo trasferita, per via dei problemi che ha la sede in via Trento. "Non si tratta di chiusura, ma di una sospensione temporanea del servizio, propedeutica al trasferimento – ha scritto l’Amministrazione comunale –. A seguito di una nota dell’ufficio tecnico nella quale veniva rilevata l’inadeguatezza della struttura di via Trento, è stato dato incarico a un tecnico per relazionare lo stato dei luoghi e quantificare gli interventi. Non si tratta di problemi di tutto lo stabile, bensì specifici della biblioteca. Ci è stato anticipato che sarà necessario un adeguamento e nei prossimi giorni conosceremo le risorse necessarie e i tempi di realizzazione dell’intervento".

Per questo, ora la biblioteca verrà trasferita.

"Sono stati individuati dei locali in via dello Sport – aggiunge l’Amministrazione comunale -, situati al piano terra della scuola elementare e con ingresso indipendente, che potranno essere utilizzati come biblioteca provvisoria. Il 31 dicembre scadrà la gestione che per 15 anni è stata svolta, per conto del Comune, dall’Associazione Calaginosi per un costo di oltre 20mila euro all’anno. E il nuovo affidamento terrà conto del principio di rotazione. Inoltre, stiamo approntando il progetto per il locale in piazza Matteotti (donato dalla famiglia Menghini) dove potrà essere ampliato il servizio di biblioteca".