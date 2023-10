La Biblioteca di Recanati abbatte i muri dell'indifferenza

Una nuova biblioteca è nata in questi giorni al Villaggio delle Ginestre, l’istituto recanatese di riabilitazione diretto da suor Barbara Brunalli, frutto di una serie di consistenti donazioni opera della famiglia di Roberto Anconetani, degli eredi del professor Luigi Banfi, della Eli e non ultima, della Pro Di.Da., l’associazione nazionale che raccoglie gli agenti Siae. "Libri ... sorrisi e simpatia" questo il titolo dell’evento che si è sviluppato nell’arco di due giorni. Protagonista del primo, al Villaggio, è stato l’ex rettore di Unimc, Francesco Adornato, che ha osservato come la conoscenza serve per costruire un futuro migliore e demolire i muri dell’indifferenza e dell’ostilità. Protagonista del secondo appuntamento, nella sala Foschi del Cnsl, è stato Andrea Marinelli che ha raccontato come un’opera d’arte, senza firma e datazione come quella di "San Silvestro Guzzolini in atto di ricevere l’Eucarestia dalla Vergine" custodita nella chiesa di San Vito, può essere un po’ svelata partendo dai volti e dai particolari visibili ad occhio nudo ed aggiungendovi anche l’aiuto delle tecnologie che fanno emergere anche la parte nascosta del dipinto. In videoconferenza il saluto di suor Barbara Brunalli che ha sottolineato l’impegno dell’Istituto per aprire la biblioteca alla città leopardiana, poi la relazione del presidente del Cnsl Fabio Corvatta: "E’ una biblioteca importante perché sarà gestita dalle ragazze del Centro e perché sarà aperta al pubblico".

Antonio Tubaldi