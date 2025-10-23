La Biblioteca Filelfica in consiglio: "Ancora nessuna notizia sui lavori"

Lo stato dell’arte della ristrutturazione di Palazzo Fidi e il trasferimento temporaneo della Biblioteca Filelfica, a Tolentino, sono al centro di un’interrogazione che sarà presentata dalle consigliere di minoranza Silvia Tatò (Fratelli d’Italia) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore) all’assise giovedì prossimo. Tatò torna alla carica: aveva chiesto delucidazioni anche nelle sedute del 26 ottobre 2023 e del 22 ottobre 2024.

"La precedente amministrazione (Tatò era assessore alla cultura, ndr), in accordo con la Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche – spiegano nell’interrogazione – aveva avviato le procedure per individuare un locale idoneo nel centro storico, destinato ad accogliere temporaneamente il patrimonio librario, rendendolo nuovamente fruibile al pubblico e riattivando il servizio di prestito. In ottemperanza alle indicazioni della Soprintendenza, era stato quindi pubblicato un bando per il reperimento di un locale che rispondesse ai requisiti tecnici necessari, per ospitare la biblioteca in forma provvisoria. Con l’insediamento dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Sclavi, tale processo è stato interrotto". Evidenziano che lo scorso marzo l’assessore Tiberi ha dichiarato "di avere particolarmente a cuore" la Biblioteca Filelfica e di stare cercando un locale.

"Tuttavia, a oggi, non risultano indicazioni chiare né risultati concreti – proseguono Tatò e Prioretti –. Nelle recenti variazioni di bilancio, nonostante aumenti nel capitolo della cultura, nessuna risorsa risulta stanziata per la biblioteca. È questo un segnale evidente che anche per quest’anno non vi sarà alcun trasferimento. Numerosi cittadini ci sollecitano affinché venga ripristinato quanto prima l’uso della biblioteca quale luogo di cultura, socializzazione e crescita comunitaria. Una città come Tolentino non può permettersi ulteriori ritardi in tal senso. Come avevamo previsto già lo scorso anno, e come appare sempre più probabile- anche nella più ottimistica delle ipotesi, la riapertura della Biblioteca Filelfica non potrà avvenire prima di almeno altri tre anni".

Per questo chiedono quale sia lo stato dell’iter di ristrutturazione della Biblioteca Filelfica, quando sia previsto l’inizio dei lavori e quali siano i tempi stimati per la loro conclusione. Infine domandano se l’amministrazione intenda "attivarsi per individuare una sede temporanea, per garantire un servizio bibliotecario completo alla cittadinanza".

Lucia Gentili