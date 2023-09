La biblioteca Mozzi Borgetti cresce. Libri e digitalizzazione: ecco i fondi

La Mozzi Borgetti conferma la sua centralità nel sistema bibliotecario marchigiano: anche grazie al supporto di vari enti sono stati vinti bandi che porteranno finanziamenti per 230mila euro. La biblioteca comunale si profila quindi come una fucina di progettualità e creatività che, grazie alla preparazione del suo personale, porterà risorse e idee sulla lettura dei giovanissimi e la digitalizzazione di una parte delle opere che la biblioteca contiene. Uno dei bandi vinti è quello del Cepell, istituto del ministero dei Beni culturali, che garantisce 45mila euro che i comuni col titolo di "Città che legge", di cui Macerata fa parte, destineranno ad attività di avvicinamento alla lettura, soprattutto tra le più giovani fasce d’età. Il progetto è portato avanti con diversi partner: Comune e pinacoteca di Civitanova, Vydia editore, Seri editore, il museo tattile Omero e l’associazione Contesto. Il secondo bando è quello per la valorizzazione del fondo Castiglioni, vinto grazie al sostegno del comune di Cingoli, che fino a novant’anni fa deteneva i 15mila volumi di cui il fondo è composto. 170mila euro arriveranno poi da fondi Pnrr per digitalizzare una selezione dei più importanti periodici storici locali, gli archivi dei teatri Lauro Rossi e Arena Sferisterio oltre che di diversi manoscritti. Le attività relative al al bando Cepell, con il progetto "Terre che leggono", si terranno alla Mozzi Borgetti, alla biblioteca Zavatti di Civitanova e alla locale pinacoteca. "Oggi la Mozzi Borgetti è un vero centro non solo di fruizione di servizi – dice l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta - ma vero e proprio Hub culturale, aperto ai bisogni e alle istanze di un’utenza trasversale, in grado di intercettare e di aggregare un pubblico di tutte le fasce di età, che richiede sempre di più nuove competenze". Nel presentare il progetto ’Terre che leggono’, in cui sono coinvolti, i vari partner hanno raccontato le attività che verranno svolte: i gruppi di lettura per bambini dai 6 anni che, come spiega Luca Bartoli di Vydia editore, costituiscono "la fascia d’età più ricettiva", "un investimento per il futuro della società", come sottolineato dall’editore Alessandro Seri. Giorgio Pietrani dell’associazione Contesto ha poi illustrato le idee di lettura critica e produzione audiovisiva a tema libri che verrà messa in atto all’interno del progetto dalla sua associazione. La Mozzi Borgetti ha già in atto diverse attività e rassegne: "Poesia in biblioteca", "Kamishibai", "Steam", "Italiano in biblioteca per bimbi stranieri", il progetto Giunti "Aiutaci a crescere, donaci un libro" e diversi altri in divenire. Un luogo di cultura, la Mozzi Borgetti, che vale molto più dei 400mila volumi che contiene.