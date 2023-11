La biblioteca Zavatti ospita la tappa di ’Nati per leggere’ per bimbi e famiglie Mostra itinerante ‘Mamma Lingua’ per celebrare i 10 anni della rete ’Nati per leggere’. Rivolta alle famiglie con figli fino a 6 anni delle comunità straniere. Dal 6 novembre al 2 dicembre, tappa a Civitanova il 6 nella biblioteca comunale Zavatti.