La Biennale dell’umorismo affidata a Davoli

Il nuovo direttore artistico della Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte di Tolentino è il prof. Enrico Maria Davoli, docente di storia dell’arte contemporanea e di storia del design all’Accademia di belle arti di Bologna. In precedenza ha insegnato le stesse discipline all’Accademia di Brera a Milano. Ieri in conferenza stampa, affiancato dal sindaco Mauro Sclavi e dall’assessore alla cultura Fabio Tiberi, ha presentato il tema della 33esima edizione: la comicità involontaria. Una gaffe, un errore, un lapsus, un’azione maldestra. Che sia un palo o una buccia di banana. Ecco che un discorso, una situazione, un contesto diventano comici, a volte ridicoli o grotteschi. La reazione di chi assiste, inevitabile e impietosa, è la risata.

Il concorso, come da tradizione, si articola in due sezioni: una dedicata all’arte umoristica, su questo tema, e l’altra alla caricatura di personaggi illustri (premio "Luigi Mari"). Possono partecipare artisti da tutto il mondo, senza limiti di età, con un numero massimo di tre opere per ciascuna sezione, inedite, di dimensioni e tecnica libere, in qualsivoglia forma d’arte visiva e ogni tipologia di materiale e di supporto, anche digitale: pittura, grafica, scultura e installazione, fotografia, video. A partire dal primo marzo sarà possibile scaricare il regolamento e inviare la richiesta di partecipazione sul sito www.biumor.com. "La Biennale, con la sua valenza artistica e culturale – ha detto il sindaco –, ci fa conoscere nel mondo". Presenti anche le consigliere Alba Mosca e Samanta Casali. "Un asset strategico per la città – ha aggiunto il neo assessore Tiberi –. Questa Biennale è un ritorno alle origini con uno sguardo al futuro, con la volontà di valorizzare ulteriormente i premi storici e le persone che li hanno ispirati come Luigi Mari e Cesare Marcorelli. La manifestazione tornerà a svolgersi a luglio, come un tempo, e la mostra dei lavori selezionati sarà visitabile per un semestre". Dal 12 luglio al 6 gennaio 2026. Una scelta per fare in modo che la Biennale copra un lungo periodo. "L’approccio sarà inclusivo perché vogliamo coinvolgere tutta la città – ha aggiunto Tiberi –. La kermesse si svolgerà al Castello della Rancia, ma ci impegneremo al massimo per organizzare iniziative, oltre agli spazi espositivi, anche in centro città. Importante anche la sostenibilità ambientale: le opere saranno inviate in formato digitale; solo quelle selezionate saranno spedite per essere esposte". Le attività collaterali vedranno quindi in coinvolgimento di commercianti, associazioni, giovani. La giuria è composta, oltre che dal direttore artistico, dal rettore Unimc John McCourt, Andrea Gualandri, già direttore artistico della Biennale nel 2011, Matteo Nannini, pittore e fumettista, Ilaria Pezone, filmaker, Roberto Semprini, architetto e designer (ha collaborato anche con Poltrona Frau), Agnese Tonelli, museologa. "Una giuria con competenze in vari settori – ha affermato il prof. Davoli –, il bando è aperto a tutte le tecniche e modalità artistiche. La comicità volontaria è veicolo di interculturalità e inclusione. La pratica umoristica è vitale. Il concorso è rivolto a tutti". Il vincitore, oltre al premio, potrà allestire una personale nell’edizione successiva.