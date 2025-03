La Biennale dell’Umorismo verso gli antichi fasti del passato

Alla fine la buona notizia è arrivata. La Biennale dell’Umorismo nell’Arte di Tolentino non si ferma e continua il suo cammino iniziato nel lontano 1961. Il silenzio caduto sulla rassegna dopo la fine del ciclo decennale voluto dall’ex sindaco Pezzanesi nel 2013, in cui si era un po’ persa l’immagine originaria della Biennale, aveva fatto temere il peggio: la perdita della manifestazione che ha reso Tolentino famosa nel mondo.

Un primo preoccupante segnale era stata l’assenza di una qualsiasi iniziativa di richiamo alla Biennale nel 2024, in cui - come nei passati anni d’intervallo tra due edizioni - si sarebbe dovuto celebrare l’arte umoristica con un evento. Eppure l’occasione del cinquantenario della scomparsa di Luigi Mari, ideatore della Biennale, nonché artista lui stesso, sarebbe stata l’occasione opportuna. Altro fattore di rischio è stato il “temporale politico” che ha scosso il comune di Tolentino di recente. Invece, proprio all’indomani di una ristabilita funzionalità della Giunta e l’attribuzione della delega alle attività culturali all’assessore Fabio Tiberi, il sindaco Sclavi - quasi con un “colpo di teatro” - ha ristabilito il vivo interesse della città per la Biennale.

La decisione di aprire la rassegna in estate, anziché in autunno e la direzione artistica affidata ad Enrico Maria Davoli, che fu componente di giuria nell’edizione del 2011 diretta da Andrea Gualandri (quest’anno richiamato come giurato), sono segni di voler riportare la manifestazione agli antichi fasti del passato, quando la rassegna celebrava grandi nomi dell’arte umoristica e caricaturale, da Mordillo ad Altan, da Pietro Ardito al marchigiano Danilo Interlenghi. Anche la presenza in giuria del rettore di Unimc, John McCourt, è segno di voler inserire la manifestazione in un contesto territoriale e culturale più ampio. Peraltro era stata proprio l’università in ottobre a rendere omaggio alla Biennale inserendo una piccola retrospettiva della rassegna all’interno del “Macerata Humanities Festival”.

Alessandro Feliziani