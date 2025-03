La bimba travolta è in Rianimazione. Il sindaco: "Tieni duro, piccola"

Un’intera comunità è unita, in un abbraccio, a quella famiglia. L’altra sera una bimba di due anni, residente a Filottrano, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita, insieme al papà, da una Lancia Ypsilon a San Faustino di Cingoli, nei pressi dell’acquaparco. La piccola è ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione pediatrica dell’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni al momento sono stabili e la prognosi rimane riservata. "Ho saputo solo ora e sono senza parole – ha detto ieri mattina il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi –. Chiedo a tutti una preghiera per la piccola e per tutte le persone coinvolte nell’incidente dell’altra sera. Tieni duro piccola". Incontenibile la commozione della cittadina. Tantissimi i messaggi di coloro che quella famiglia la conoscono bene, ma anche di chi ha appreso della vicenda e ha voluto esprimere la vicinanza, soprattutto al padre. Ieri, oltretutto, era una giornata particolare per la figura paterna. "Auguri con tutto il cuore a tutti i papà – ha scritto un filottranese sul gruppo social più seguito in città –. In questo momento sono scosso e prego per quel papà, che conosco da tempo come un bravissimo ragazzo, che l’altra sera ha vissuto la paura più grande che un padre possa sperimentare. Prego per te, per tua figlia, per tutti i coinvolti nell’incidente, che si risolva tutto presto per il meglio". Le condizioni fisiche della piccola infatti, al momento delicate, hanno mosso menti e cuori di tanti che si sono rivolti anche direttamente ai familiari in apprensione. È accaduto tutto nel giro di un attimo, quasi una fatalità. La bambina era insieme al padre nel parcheggio della struttura cingolana dove il figlio più grande frequenta un corso. Proprio verso di lui sarebbe andata la bambina sfuggendo al genitore. La task force di soccorsi è arrivata subito sul posto. Per il trauma cranico riportato le condizioni della bambina sono apparse subito molto gravi. All’ospedale regionale ci è arrivata con Icaro. Al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi il padre, ferito a una gamba e a un polso. La 33enne alla guida dell’auto che ha investito la piccola ha accusato un malore dopo l’incidente.