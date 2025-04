La bistecca che cuoce in verticale con il metodo di chef Scoponi

Dall’estro dello chef Antonio Scoponi, un modo unico ed originale di cuocere la carne alla griglia. Al "Casale del Chienti", il ristorante di Montecosaro rinomato proprio per le sue carni, un tipo di cottura che "permette alla bistecca di non rilasciare i succhi contenuti al suo interno. Esternamente – spiega lo chef –, la carne sembra cruda, poiché mantiene il suo naturale colore roseo e non scotta, ma all’interno è incredibilmente calda. Questo accade perché viene cotta in maniera indiretta, sfruttando un uso sapiente della brace. La bistecca cuoce in verticale per la maggior parte del tempo e solo nei minuti finali viene sdraiata, esclusivamente da un lato. Dopodiché, viene servita al cliente su un braciere che ne mantiene la temperatura. L’idea? Mi è arrivata dal metodo che utilizzavo per il piccione. Ho deciso di ripetere la procedura anche per le bistecche, con gli adattamenti del caso. Rispetto alle cotture tradizionali, che comunque non abbiamo abbandonato, occorre più tempo: parliamo di circa 45 minuti per un chilo di carne, ma i clienti possono chiamarci prima di arrivare".

A fine maggio, lo chef Scoponi sarà a Parigi in visita dallo chef Giuliano Sperandio del prestigioso ristorante "Le Taillavent".

f. r.